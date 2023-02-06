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Çeşme ve Bodrum belediyelerinden depremzedelere konaklama desteği

Çeşme ve Bodrum belediyeleri depremzedelere konaklama desteği vereceklerini duyurdu. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme’nin bin depremzedeyi ağırlamak için hazır olduğunu belirterek, yarından itibaren başvuruların kabul edileceğini açıkladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da depremzedelerin barınma ihtiyacının Bodrum’daki otellerde karşılanabileceğini söyledi

Giriş: 06.02.2023 - 23:54 | Güncelleme: ABONE OL
Çeşme ve Bodrum belediyelerinden depremzedelere konaklama desteği
HABERTURK.COM / Ajanslar

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme’nin bin depremzedeyi ağırlamak için hazır olduğunu belirterek, yarından itibaren başvuruların kabul edileceğini açıkladı. Oran, "Çeşme’miz 500 oda (1000 kişi) depremzedeyi ağırlamak üzere hazırlığını tamamladı. Yarından itibaren başvuruları kabul edeceğiz. (e-Devlet’ten ikametgah sorgulayacağız) Teşekkürler Çeştob. Teşekkürler Çeşmeli otelcilerimiz!" dedi.
Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir de "Mağdur olan depremzedelerimizi Çeşme'deki otellerimizde ağırlama kararı aldık. Kapalı olan otellerimizle de görüştük. İhtiyaç olması halinde onlar da otellerini açacaklar" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da “Depremzedelerin konaklaması için hazırız” dedi. Aras, otellerin organizasyonlarını yaptıklarını belirterek, “Bodrum’da afetten etkilenen tüm vatandaşlarımızı ağırlamaya hazırız. Onların sadece barınma değil tüm ihtiyaçlarını burada karşılamak için Bodrum’daki Oda ve Dernek Başkanlarımız ile birlikte hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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