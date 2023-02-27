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Çeşme'de ağaçlık alanda yangın

İzmir'in Çeşme ilçesinde yüksek gerilim hatlarının kopmasıyla meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında bazı ardıç ve zeytin ağaçları zarar gördü

Giriş: 27.02.2023 - 02:12 | Güncelleme: ABONE OL
Çeşme'de ağaçlık alanda korkutan yangın
Çeşme'de ağaçlık alanda korkutan yangın
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İHA

İzmir'in Çeşme ilçesi Altınkum mevkisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Dün akşam saatlerinde, Altınkum mevkisinde yüksek gerilim hatlarının kopmasıyla meydana gelen yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle yayılmak üzereyken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Çeşme Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

İHA'nın haberine göre; ardıç ağaçlarının ve yabani zeytin ağaçlarının zarar gördüğü yangın, civarda bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Yangının kontrol altına alındığı, Çeşme Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulurken, "Altınkum Mevkii Şehit Mehmet Mahallesi'nde yüksek gerilim hattının kopmasıyla meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerimiz tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Geçmiş olsun Çeşme." ifadelerine yer verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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