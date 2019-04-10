Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 4 gün önce kaybolan ve önceki gün Dicle Nehri kenarında cesedi bulunan Hayriye Arıcan'ın cenazesi defnedildi. Taziyeleri kabul etmeye başlayan Arıcan'ın ailesi, kızlarının kocası tarafından öldürüldüğünü iddia ederek şahsın yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

İHA'nın haberine göre, Hayriye Arıcan'ın ailesi Hürriyet Mahallesi’ndeki taziye evinde taziyeleri kabul etmeye başladı. Cinayetle ilgili konuşan enişte Nusret Demirhan, baldızının daha önce Manisa'da yaşadığını söyledi. Demirhan, "Kocası işsizdi, bir de hep borç para alıyordu. Kredi çekmişti Hayriye'nin üzerine. Kredi çektikten sonra baldızım kendi arabasını satıp borcu ödedi.

Bu borç olayından sonra çiftin Batman’a geldiklerini anlatan Nusret Demirhan, "Burada da yine kredi çektirmek istedi. Baldızım kabul etmedi. En son duyduğumuzda da zaten iki gündür kayıptı. Onu öldürmüş ve Hasankeyf nehrine atmış. Kardeşlerinin de haberleri vardı, çünkü çocuğu da kardeşlerindedir. Kendileri iki gündür telefonlarına ulaşamıyoruz diye bizi aradılar. Ondan sonra panikle polise gittik. Sonra da polis zaten cesedi bulmuştu. Bize bilgi verdiler. Para yüzünden öldürdü. 5-6 yaşlarında bir çocuğu vardı. Nerede öldürmüş, nasıl yapmış bilmiyoruz. Ama darp vardı ve boğulmuş. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Tek isteğimiz budur" dedi.