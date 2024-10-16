Çermik'te 3'üncü "bulamaç" etkinliği düzenlendi
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından "Yurdumun Değerleri Projesi" kapsamında 3'üncü bulamaç etkinliği gerçekleştirildi
Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından 2 yıl önce başlatılan bulamaç etkinliğinin 3'üncüsü düzenlendi.
Kaymakam Adem Karataş'ın da katıldığı etkinlikte yapılan üzüm bulamaçları öğrenci, öğretmen ve davetlilere dağıtıldı.
Okul Müdürü Hamza Dalkılıç, bulamaç etkinliğindeki amaçlarının ilçede yetişen üzüm şerbetinin ve bağların tanıtılması yönünde farkındalık sağlayarak kültürü sürdürmek olduğunu söyledi.