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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Çerkezoğlu yeniden DİSK başkanlığına seçildi - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Çerkezoğlu yeniden DİSK başkanlığına seçildi

        Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, genel kurulda bir kez daha başkanlığa getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 15:28 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:28
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        Çerkezoğlu yeniden DİSK başkanlığına seçildi
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        Pendik'teki bir otelde düzenlenen DİSK 17. Genel Kurulu'nun üçüncü gününde genel başkanlık seçimi için oylama yapıldı.

        Saat 10.00'da başlayan oylamada, 300 delegeden 244'ünün oyunu alan Çerkezoğlu, bir kez daha genel başkanlığa seçildi.

        Tebrikleri kabul eden Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı konuşmada, genel kurulun ve genel başkanlık seçiminin gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve seçime katılan delegelere teşekkür etti.

        Çerkezoğlu, genel kurulun ardından aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanında, doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, bütün iş kollarında DİSK'le buluşmayı bekleyen tüm kardeşlerimizle DİSK'i buluşturmak üzere yürüyoruz. Ürettiğimiz değerden hakça payımızı aldığımız, gelirde adalet, vergide adaletin olduğu, sendikal haklarımız için grev hakkımız için toplu sözleşme hakkımız için yürüyoruz." diye konuştu.

        Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreterliği görevini yürüten ve gelecek dönemde yönetimden ayrılacak Adnan Serdaroğlu'na plaket takdim etti.

        DİSK'in 17. Genel Kurulu, genel başkan ve yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesiyle sona erdi.

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