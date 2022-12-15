"Çerkes Cengiz" silahlı saldırıda yaralandı!

DHA

İstanbul'da olay dün saat 13.00 sıralarında Beykoz Yeni Riva Yolu'nda meydana geldi. 'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'nun içinde bulunduğu otomobil, Riva istikametinde ilerliyordu.

BAŞKA OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI DHA'da yer alan habere göre bu sırada aynı yönde seyreden başka bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Şıklaroğlu'nun içindeki otomobile peş peşe ateş etti.

SALDIRIDA 2 KİŞİ YARALANDI Saldırıda Cengiz Şıklaroğlu ve otomobil sürücüsü Cem Saka yaralandı. Saldırganlar ise araçlarıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Saka ambulansla, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Şıklaroğlu ise Beykoz'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

POLİS, KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR Otomobil ise yapılan olay yeri incelemelerinin ardından otoparka çekildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.