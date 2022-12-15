Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: "Çerkes Cengiz" silahlı saldırıda yaralandı!

"Çerkes Cengiz" silahlı saldırıda yaralandı!

'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu, İstanbul Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Şıklaroğlu ve araç sürücüsü Cem Saka yaralandı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Giriş: 15.12.2022 - 09:46 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler:
DHA

İstanbul'da olay dün saat 13.00 sıralarında Beykoz Yeni Riva Yolu'nda meydana geldi. 'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'nun içinde bulunduğu otomobil, Riva istikametinde ilerliyordu.

BAŞKA OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI

DHA'da yer alan habere göre bu sırada aynı yönde seyreden başka bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Şıklaroğlu'nun içindeki otomobile peş peşe ateş etti.

SALDIRIDA 2 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda Cengiz Şıklaroğlu ve otomobil sürücüsü Cem Saka yaralandı. Saldırganlar ise araçlarıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saka ambulansla, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Şıklaroğlu ise Beykoz'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

POLİS, KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Otomobil ise yapılan olay yeri incelemelerinin ardından otoparka çekildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İzmir'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
İzmir'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
Karşıya geçmek isterken otomobil çarptı: 1 ölü
Karşıya geçmek isterken otomobil çarptı: 1 ölü
Zelenskiy'den Donbas açıklaması
Zelenskiy'den Donbas açıklaması
Hollanda'da 1 ton 279 kilogram kokain ele geçirildi
Hollanda'da 1 ton 279 kilogram kokain ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.