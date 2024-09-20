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        Haberler Gündem Güncel Çerez dükkanında uyuşturucu ticareti | Son dakika haberleri

        Çerez dükkanında uyuşturucu ticareti

        Düzce'de çerez satan bir iş yerinde ürünlerin arasına gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi, dükkan sahibi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:17 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:17
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        • 1

          Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        • 2

          Ekipler, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları Tarık Yüksel'e ait çerez satışı yapılan iş yerine operasyon düzenledi.

        • 3

          Operasyonda 4 parça halinde 800 gram metamfetamin, 2 bin 628 ecstasy hap, 2 parça halinde 3 gram bonzai, hassas terazi ele geçirildi.

        • 4

          Gözaltına alınan iş yeri sahibi Yüksel, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

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