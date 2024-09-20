Çerez dükkanında uyuşturucu ticareti
Düzce'de çerez satan bir iş yerinde ürünlerin arasına gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi, dükkan sahibi tutuklandı.
- 1
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
- 2
Ekipler, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları Tarık Yüksel'e ait çerez satışı yapılan iş yerine operasyon düzenledi.
- 3
Operasyonda 4 parça halinde 800 gram metamfetamin, 2 bin 628 ecstasy hap, 2 parça halinde 3 gram bonzai, hassas terazi ele geçirildi.
-
- 4
Gözaltına alınan iş yeri sahibi Yüksel, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.