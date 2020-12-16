Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceren Özdemir'i canice öldüren Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını istedi. Ceren özdemir kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Ceren Özdemir kimdir? Ceren Özdemir nasıl öldürüldü?

CEREN ÖZDEMİR KİMDİR?

Ceren Özdemir, 1997 Ordu doğumlu. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 20 yaşında hayatını kaybetti. 3 Aralık 2019 gecesi Ordu'nun Altınordu ilçesinde Zaferi Milli Mahallesi’nde bulunan evine girerken Özgür Arduç tarafından saldırıya uğrayan Ceren Özdemir kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.



12 suçtan sabıkası bulunan Özgür Arduç, Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonunda, 'canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.