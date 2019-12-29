Cepten kredi alanın hakkı daha fazla

Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelinen nokta itibarıyla internet ve telefon gibi araçlarla uzaktan gerçekleştirilen satışlar her geçen gün artıyor. Finansal hizmetler mesafeli olarak pazarlanmaya çok uygun. Öyle ki internet bankacılığı, mobil bankacılık gibi uygulamalar bu alandaki gelişmeleri gösteriyor. Türkiye'de finansal hizmetlerin mesafeli olarak sunulması haklarımız 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile düzenlenmiş durumda. Finansal hizmetlerin mesafeli satışına ilişkin uyuşmazlıklar, uyuşmazlığın parasal değerine göre; illerde “Ticaret İl Müdürlüğü” ilçelerde “Kaymakamlık” bünyesinde oluşturulan “Tüketici Hakem Heyetleri” ile adliyelerde bulunan “Tüketici Mahkemelerine” başvuru yapılarak çözülebiliyor. Eğer herhangi bir konuyla ilgili denetim talebiniz varsa bunu bulunduğunuz yerdeki Ticaret İl Müdürlüklerine iletebilirsiniz. Peki uzaktan satış satılan finansal hizmetler ile ilgili haklarınız temel olarak neler?

14 GÜNDE CAYMA HAKKI

Tüketiciler, mesafeli olarak finansal hizmet satın almadan önce kapsamlı bir şekilde bilgilendirilir. Finansal hizmet sağlayıcısı; mesafeli sözleşme, mesafeli sözleşmeye konu finansal hizmet ve sağlayıcı hakkında tüketiciyi ilgili maddede belirtilen hususlarda bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu çerçevede, tüketiciler, finansal hizmetlerin sunulmasına ilişkin bir mesafeli sözleşmenin kurulmasına yönelik iradesini açıklamadan önce söz konusu hususlarda, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak en az on iki punto büyüklüğünde, açık, sade, anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde sağlayıcı tarafından yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilir.

Tüketiciler, istisnalar hariç olmak üzere finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahip. Tüketicilerin mesafeli olarak kurdukları sigorta ve bireysel emeklilik sözleşmelerinden cayma süresi diğer finansal hizmetlere göre daha uzun tutuluyor. Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin sözleşmeyi sona erdirmesine ilişkin talebini herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla iletmesi yeterli. Sözleşmenin kurulduğu tarihte başlayan cayma hakkı süresi, sözleşmenin bütün şartlarının kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye verildiği tarihin sözleşmenin kurulduğu tarihten daha sonra olması durumunda, tüketicinin sözleşmenin bütün şartlarını edindiği tarihten itibaren başlar.

İLETİŞİM ARACINI DEĞİŞTİRME HAKKI

Sağlayıcının, sözleşmenin bütün şartlarını ve Bakanlıkça belirlenen diğer hususları, kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye iletmesi zorunlu. Tüketici, sözleşme ilişkisinin devam ettiği süre içinde herhangi bir ücret ödemeksizin sözleşmenin kâğıt üzerinde yazılı bir örneğini talep edebilir.

Tüketiciler, finansal hizmetin niteliğiyle bağdaşması hâlinde finansal hizmete ilişkin mesafeli sözleşmelerde kullanılan uzaktan iletişim aracını değiştirme hakkına sahip. Örneğin telefon bankacılığını kullanan bir tüketici daha sonra bu hizmeti almaktan vazgeçerek internet bankacılığı hizmeti almaya başlayabilir.

Kurulmuş olan sözleşmeye ilişkin olarak tüketicilerin satıcı veya sağlayıcı ile iletişime geçebilmesi için bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcı olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez ve böylece tüketicilere ek maliyet yüklenmesine neden olamaz.