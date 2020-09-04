Cep telefonu çalan kadın hırsız kamerada

İHA

İstanbul Fatih'te, geçtiğimiz günlerde Ali Kuşçu Mahallesi’nde bulunan bir kadın giyim mağazasında ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi. İddiaya göre, mağazada çalışan kasiyer, müşterilerin kasaya gelmesi üzerine kasanın başına geçti. O sırada kadın şüpheli, kasiyerin telefonunu masanın üstünden alarak elinde bulunan elbisenin altına sakladı.

İKİSİ İLGİSİNİ DAĞITTI ÖTEKİ ÇALDI

İHA'da yer alan habere göre telefonu alan şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. İş yeri çalışanları, mağazada bulunan iki kişinin çalışanların dikkatini dağıtmak için şüpheli kadına yardım ettiğini söyledi. Mağazadaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.