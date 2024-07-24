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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Cenk Tosun, Fenerbahçe'de ilk resmi maçına çıktı - Futbol Haberleri

        Cenk Tosun, Fenerbahçe'de ilk resmi maçına çıktı

        Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Cenk Tosun, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 00:37 Güncelleme: 24.07.2024 - 00:37
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        Cenk Tosun siftah yaptı!
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        Fenerbahçe'de yeni transferlerden Cenk Tosun, sarı-lacivertli formayla 'resmi' siftah yaptı.

        Lugano karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan tecrübeli golcü, 80. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna girerek sarı-lacivertlilerle ilk resmi maçına çıktı.

        Cenk Tosun, oyunda kısa süre şans bulmasına rağmen 4 ikili mücadele kazandı.

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