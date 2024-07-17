Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti
2014 yılından beri Beşiktaş'ta top koşturan tecrübeli golcü Cenk Tosun, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Siyah Beyazlılar'a veda mesajı yayımladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı oyunculardan Cenk Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski kulübü Beşiktaş'a veda etti.
Cenk yaptığı açıklamada, "2014 yılında kapısından içeri girdiğim ve bu süreçte birlikte büyük başarılara imza attığımız Beşiktaş ile yollarımız ayrıldı. Bu süre zarfında benden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim…" ifadelerini kullandı.