11 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray'ın eski futbol direktörü Cenk Ergün'den Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye transferi için açıklama geldi. Radyospor'a konuşan Cenk Ergün, ismi İtalyan ekipleriyle anılan Dorukhan Toköz ve Fatih Kurucuk hakkında da duyduklarını aktardı. Cenk Ergün'ün açıklamaları şöyle:
"Fenerbahçe'nin Badou Ndiaye'ye ilgisi var. Fenerbahçe'den Ndiaye'ye bir teklif ulaştı. Ndiaye, Fenerbahçe'ye transfer olmak için düşünüyor. Ndiaye ile konuştum. Ndiaye, Fenerbahçe'nin bir opsiyon olduğunu fakat bu durumun şu anda erken olduğunu söyledi. Ndiaye, Fenerbahçe'ye transfer olabilir. Şu anda bu transfer için kesin ifadeler kullanamam ama olma ihtimali var."
"RODRİGUES ÇOK YAKIN"
"Garry Rodrigues bizim takımımıza Paok'tan gelmişti. Takımımıza 2 sezonda çok önemli katkılar sağladı. Rodrigues, Fenerbahçe'ye çok yakın. Ndiaye'nin de transferi olabilir"
DORUKHAN TOKÖZ, UDİNESE'YE TRANSFER OLACAK MI?
"Geneo'nın Fatih Kurucuk için transfer teklifi var. Udinese'den Dorukhan Toköz için de bir istek söz konusu. Udinese'nin teknik direktörü Igor Tudor'un ciddi şekilde Dorukhan'a ilgisi var. Fakat Dorukhan'ın Udinese'ye transferinde somut bir adım yok. Şu anda Beşiktaş'ın istediği rakamlarla Udinese'nin ödeyebileceği rakamlar arasında ciddi fark var."
" FEGHOULİ'NİN SÖZLEŞMESİNDE MADDE VARDI"
"Deniz Türüç, Türkiye'de kendini çok geliştirdi. Kayserispor, Deniz'in transferine kolay kolay müsade etmeyecektir. Deniz bir takıma transfer olursa mutlaka başarılı olacaktır. Feghouli için Arap kulüpleriyle ilgili özel bir madde vardı. Şu anda bu madde devam ediyor mu? Bunu bilmiyorum. Bu konuda yorum yaparsam sıkıntı oluşabilir. Galatasaray için Alex Teixeira iddiası benim de kulağıma geldi"
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