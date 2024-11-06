Cengizhan Sabuncu son yolculuğuna uğurlandı

Sibel Can'ın uzun yıllar birlikte çalıştığı asistanı Cengizhan Sabuncu, 55 yaşında hayatını kaybetti.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören Cengizhan Sabuncu, bugün Zincirlikuyu Mezarlık Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sibel Can, Cengizhan Sabuncu'yu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Sibel Can, gözyaşlarına boğuldu.

Sibel Can

Ünlü şarkıcının üzüntülü anları objektiflere böyle yansıdı. Ayakta durmada güçlük çeken Sibel Can'ı meslektaşı Hakan Altun, teselli etti.

Hakan Altun ve Sibel Can

Sibel Can'ın çocuklukları Cengizhan Sabuncu ile geçen Engin Can Ural ve Melisa Ural da cenaze törenine katıldı.

Engincan Ural ve kız kardeşi Melisa Ural

Yaklaşık bir yıldır pankreas tedavisi gören Tanyeli de hastaneden çıkıp Cengizhan Sabuncu'yu son yolculuğuna uğurlanırken yalnız bırakmadı.

Tanyeli

Cenazeye başta Sibel Can olmak üzere; Hakan Altun, Cenk Eren, Deniz Seki ve Tanyeli gibi ünlü isimler geldi.

Cenk Eren

Deniz Seki