        Cengiz Ünder Yerebatan Sarnıcı'nda evlenme teklifinde bulundu - Magazin haberleri

        Cengiz Ünder Yerebatan Sarnıcı'nda evlenme teklifinde bulundu

        Cengiz Ünder, Bilge Yenigül'e yerebatan sarnıcında romantik evlenme teklifinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 20:04 Güncelleme: 10.11.2025 - 20:09
        Evlenme teklifinde bulundu
        Beşiktaş’ın Fenerbahçe’den kiraladığı yıldız futbolcu Cengiz Ünder, iki yıldır birlikte olduğu oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile ilişkisini bir adım ileriye taşıdı.

        Ünder, yerebatan sarnıcında düzenlenen özel organizasyon eşliğinde, sevgilisi Bilge Yenigül’e romantik bir evlilik teklifinde bulundu.

        Bilge Yenigül, sosyal medya hesabından bu özel anları ilk kez takipçileriyle paylaştı ve paylaşımına, “Bazı anlar kelimelere ihtiyaç duymaz, sadece sonsuz olurlar” notunu ekledi.

        #Cengiz Ünder
        #Bilge Yenigül
        #beşiktaş
        #fenerbahçe

