Cengiz Ünder Yerebatan Sarnıcı'nda evlenme teklifinde bulundu

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’den kiraladığı yıldız futbolcu Cengiz Ünder, iki yıldır birlikte olduğu oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile ilişkisini bir adım ileriye taşıdı.

Ünder, yerebatan sarnıcında düzenlenen özel organizasyon eşliğinde, sevgilisi Bilge Yenigül’e romantik bir evlilik teklifinde bulundu.

Bilge Yenigül, sosyal medya hesabından bu özel anları ilk kez takipçileriyle paylaştı ve paylaşımına, “Bazı anlar kelimelere ihtiyaç duymaz, sadece sonsuz olurlar” notunu ekledi.