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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı! - Fenerbahçe Haberleri

        Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı!

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kayserispor deplasmanında attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 17:38 Güncelleme: 20.12.2023 - 17:38
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        Cengiz Ünder siftah yaptı!
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        Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

        Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder, sarı-lacivertli forma ile ilk golünü Kayserispor deplasmanında attı.

        Dakikalar 8'i gösterdiğinde Fred'in sol kulvardan sağ ayağıyla gönderdiği ara pasında Cengiz Ünder, topu ceza sahası yayı içinde kontrol etti ve dönerek ceza sahası yayı çizgisi üstünden sağ ayağıyla sağ alt köşeye vurarak topu ağlara gönderdi.

        FENERBAHÇE FORMASIYLA İLK GOL

        Sezon başında Fransa Ligue 1 takımı Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Cengiz Ünder, bu golle birlikte sarı-lacivertli formayla ilk kez gol atma başarısı gösterdi.

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