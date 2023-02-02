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Haberler Müzik Cengiz İmren’den ömürlük imza: Kimsenin cesaret edemediğini yaptım - Magazin haberleri

Cengiz İmren’den ömürlük imza

Cengiz İmren, bugüne kadar müzik piyasasına sunduğu tüm şarkılarının hakkını ömür boyu sürecek bir anlaşmayla yapımcı Hayrettin Güneş’e teslim etti

Giriş: 02.02.2023 - 12:09 | Güncelleme: ABONE OL
Cengiz İmren’den ömürlük imza: Kimsenin cesaret edemediğini yaptım - Magazin haberleri
"Kimsenin cesaret edemediğini yaptım"
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Cengiz İmren, yapımcı Hayrettin Güneş ile Grand Müzik çatısı altında buluştu. İmren, bugüne kadar müzik piyasasına sunduğu tüm şarkılarının hakkını ömür boyu sürecek bir anlaşmayla yapımcı Hayrettin Güneş’e teslim etti.

"ÖMÜRLÜK BİR İMZA ATTIM"

Konu hakkında konuşan Cengiz İmren, ”Kimsenin cesaret edemediğini yaptım. Ömürlük bir imza attım. Bugüne kadar ne kadar şarkım varsa hepsinin haklarını verdim. Bir çok sanatçı arkadaşım şu an benden eski şarkılarımın yanı sıra, yeni şarkı da istiyor. Artık benden şarkı istemelerine gerek yok. Eski ve yeni şarkılarım için bundan sonra tek yetkili adres Grand Müzik olacak” dedi.

MUSTAFA CECELİ İMZALI İLK DÜET

Bugüne kadar bir çok ünlü sanatçıya şarkı veren Cengiz İmren, ayrıca müzik kariyerinde de bir ilke imza atacak. Kendisine bir çok ünlü isimden düet teklifi geldiğini ama sıcak bakmadığını söyleyen İmren, bu kuralını da bozacak. Cengiz İmren, "Sesini, yaptığı işleri beğendiğim ve gelecek gördüğüm" dediği Mustafa Yılmaz ile düet yapıp kamera karşısına da geçecek. İkilinin düet çalışması düzenlemeleri ve aranjesiyle Mustafa Ceceli imzası taşıyacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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