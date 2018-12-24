Unai Emery'nin takımın başına gelmesinin ardından, Premier Lig'de iyi sonuçlar alan Arsenal'de gözler transfere çevrildi. Kuzey Londra kulübü ocak ayında başlıcak ara transfer döneminde bir kanat oyuncu kadrosuna katmayı planlıyor.

Teknik direktör Unai Emery'nin transfer listesinin başında ise Cengiz Ünder yer alıyor.

Ayrıca Arsenal'ın rakiplerinden Tottenham ve Alman devi Bayern Münih'in de Cengiz için çok ısararcı olduğu biliniyor.

Arsenal, transfermarkt'da 31.5 milyon euro transfer değeri bulunan Cengiz için 45 milyon euro'yu gözden çıkardı. Roma'da forma giyen Milli yıldızın Arsenal scoutu tarafından defalarca izlenmişti.