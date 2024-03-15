Cengiz Bozkurt ile Şebnem Bozoklu 'Mucize Aynalar'da buluştu

‘Zübük’, ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ ve ‘Gol Kralı’ndan sonra yeni bir Aziz Nesin uyarlaması ‘Mucize Aynalar’, 5 Nisan’da sinema salonlarına geliyor. Yönetmenliğini Tolga Örnek’in yaptığı film altı farklı Aziz Nesin öyküsünü beyaz perdeye aktarıyor. Filmin kadrosunda ise sinemanın çok güldüren iki ismi Cengiz Bozkurt ve Şebnem Bozoklu yer alıyor.

Mizahımızın ölümsüz ismi Aziz Nesin’in benzersiz kaleminden beyaz perdeye uyarlanan ‘Mucize Aynalar’da Cengiz Bozkurt ve Şebnem Bozkurt evli bir çifti canlandırıyor. ‘Cenabettin’ çiftinin ‘Mucize Aynalar’ ile sınavı seyircileri çok güldürecek. Komedinin sevilen iki ismi hem duygusal hem eğlenceli sahneleriyle Aziz Nesin’in mizahını sinemada keyifli dakikalar yaşatacak.

GÜNDELİK GERÇEKLİKLE KOMEDİ HARMANLANDI

Filmin kadrosunda Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu’nun yanı sıra; Boran Kuzum, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven, İdil Fırat gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Film, Tolga Örnek’in altı farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı senaryosuyla da fark yaratıyor. 'Mucize Aynalar', gündelik gerçeklikle komediyi harmanlayan hikâyesi ve sıra dışı tarzıyla, sinemada yeni bir seyir deneyimi vaat ediyor.

Yapımcılığını Orchestra Content’ten Mine Şengöz’ün üstlendiği filmi yazıp yöneten Tolga Örnek, Alp Çağrı Günal ve Levent Güneri ile beraber ortak yapımcılar arasında. 'Kaybedenler Kulübü', 'Devrim Arabaları' gibi filmlerin yönetmeni Tolga Örnek’in filmi, 5 Nisan’da vizyonda olacak.