Çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri Erzincan'ın karlı dağlarında görüntülendi
Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, Erzincan'da karlı Munzur Dağları'nda sürüler halinde görüntülendi
- 1
Yaban hayvan popülasyonunun her geçen gün arttığı Munzur Dağları'nda, ender görülen çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri, görüntü yönetmeni Alperen Demirbaş tarafından drone ile kayda alındı.
- 2
Dağın karlı zirvesine tırmanan keçilerin, doğal ortamlarında yiyecek arayışı görüntülerde yer aldı.
- 3
Kayıtlarda, yörede 'Şamua' olarak da bilinen sürüler halindeki çengel boynuzlu dağ keçilerinin dronu fark edince kaçması yer alıyor.
-
- 4
Görüntüleri kayıt altına alan Alperen Demirbaş, Erzincan'ın yaban hayatı popülasyonu bakımından zengin olduğunu söyledi.
- 5
Arkadaşları ile doğal yaşamı gözlemlemek için Munzur Dağları'na çıktıklarını aktaran Demirbaş, "Doğal yaşamın görüntülenmesi bizlere farklı bir deneyim kazandırdı.
- 6
Yaban hayvanlarını onları rahatsız etmeden doğal yaşam alanlarında kayıt altına aldık. Doğa tutkunlarını ve fotoğraf severlerini bu zenginliği görmeleri için buraya davet ediyorum" dedi.
-
- 7
- 8
- 9