Cenevre nerede, hangi ülkede? Cenevre nerenin, hangi ülkenin şehri?

Sakin ve düzenli atmosferi, uluslararası misyonunu ve nefes kesen doğal güzelliğini bir arada sunan bu şehir, dünyada özel bir yere sahiptir. Peki, bu küresel diplomasi merkezi tam olarak Cenevre nerede?

Bir zamanlar "Protestan Roma" olarak anılan ve reformist düşüncenin kalesi olan Cenevre, bu tarihsel mirasından aldığı ilhamla bugün de dünyanın en önemli sorunlarına çözüm aranan bir forum görevi görür. Cenevre hangi ülkede sorusunun yanıtı bizi tarafsızlığıyla ünlü İsviçre'ye götürürken, şehrin hikayesi, bir gölün kıyısında nasıl bir dünya başkenti inşa edildiğini anlatır.

CENEVRE NEREDE?

Avrupa'nın kalbinde, Alpler ve Jura Dağları arasında yer alan Cenevre, kıtanın en büyük tatlı su göllerinden biri olan ve kendi adıyla anılan Cenevre Gölü'nün (Lac Léman) en güneybatı ucuna kurulmuştur. Şehrin konumu, tam olarak Rhone Nehri'nin gölden ayrılarak Akdeniz'e doğru uzun yolculuğuna başladığı noktadadır. Coğrafi olarak İsviçre'nin en batısında yer alan şehir, neredeyse bir ada gibi Fransa toprakları tarafından çevrelenmiştir; ülkenin geri kalanına dar bir koridorla bağlanır.

Şehrin en ikonik coğrafi simgesi, gölün içinden 140 metre yüksekliğe kadar su fışkırtan devasa fıskiye Jet d'Eau'dur. Başlangıçta bir hidroelektrik santralinin basınç tahliye vanası olarak tasarlanan bu yapı, zamanla Cenevre'nin kartpostallık sembolü haline gelmiştir. Açık bir havada, şehrin pek çok noktasından Avrupa'nın en yüksek zirvesi olan Mont Blanc'ın (Ak Dağ) karlı tepelerini görmek mümkündür. Bu eşsiz coğrafya, Cenevre'ye hem huzurlu bir göl şehri kimliği hem de Alplerin görkemini sunar. CENEVRE HANGİ ÜLKEDE? Cenevre, tarafsızlık politikası, yüksek yaşam standardı, çok dilliliği ve federal yapısıyla bilinen İsviçre Konfederasyonu'nun en önemli ve en uluslararası şehirlerinden biridir. Nüfus bakımından Zürih'ten sonra ülkenin ikinci en büyük şehri olan Cenevre, İsviçre'nin Fransızca konuşulan batı bölgesi olan "Romandi"nin de en büyük ve en önemli merkezidir. İsviçre'nin kanton adı verilen özerk eyaletlerden oluşan federal yapısı, ülkenin farklı kültürel ve dilsel kimliklerini bir arada barındırmasını sağlar. Cenevre, bu yapı içinde hem İsviçre'nin bir parçası olmanın getirdiği istikrar ve refahtan faydalanır hem de Fransa'ya olan coğrafi ve kültürel yakınlığı sayesinde kendine özgü bir karaktere sahiptir. Şehir, İsviçre'nin dünyaca ünlü saatçilik ve bankacılık sektörlerinin de en önemli merkezlerinden biridir.

CENEVRE HANGİ ÜLKENİN ŞEHRİ? İsviçre'nin bir parçası olan Cenevre, aynı zamanda ülkeyi oluşturan 26 kantondan biri olan Cenevre Cumhuriyeti ve Kantonu'nun da başkentidir. Yani Cenevre, kendi kendini yöneten bir şehir-devlet (kanton) statüsündedir. Bu özel statünün kökenleri, şehrin tarih boyunca bağımsız ve kendi kararlarını alan bir merkez olma arayışına dayanır. Cenevre'nin dünya sahnesindeki bugünkü rolünü şekillendiren en önemli tarihi olay ise, 16. yüzyılda yaşanan Protestan Reformasyonudur. Fransız reformist lider John Calvin'in (Jean Calvin) daveti üzerine şehre yerleşmesiyle Cenevre, Protestanlığın Kalvinist kolunun merkezi ve "Protestan Roma" olarak anılan bir sığınak haline gelmiştir. Bu dönemde kurulan Cenevre Akademisi (bugünkü Cenevre Üniversitesi), şehrin entelektüel ve hümanist bir merkez olarak kimliğini pekiştirmiştir. Bu tarafsız, bağımsız ve insani değerlere önem veren gelenek, şehrin I. Dünya Savaşı'ndan sonra Milletler Cemiyeti'nin (Cemiyet-i Akvam) merkezi olarak seçilmesinin de temelini oluşturmuştur. Bu karar, Cenevre'nin modern dönemdeki uluslararası diplomasi başkenti olma kaderini mühürlemiştir. CENEVRE NERENİN ŞEHRİ? Tarihi ve coğrafi kimliğinin ötesinde, modern Cenevre her şeyden önce bir "diplomasi, insan hakları ve bilim" şehridir. Şehir, dünyadaki en yüksek uluslararası kuruluş yoğunluğuna sahip yerdir. Bu nedenle sık sık "Barışın Başkenti" olarak anılır. Bu kimliği oluşturan kurumların başında, eski Milletler Cemiyeti binası olan görkemli Palais des Nations'da hizmet veren Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi gelir.

Bunun yanı sıra, yine Cenevre'de doğmuş bir fikir olan ve savaş zamanında yaralılara yardım etme misyonuyla kurulan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) genel merkezi buradadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve daha pek çok küresel kuruluşun ana merkezleri de yine Cenevre'de bulunur. Bu durum, şehri dünya liderlerinin, diplomatların ve uzmanların sürekli bir araya geldiği küresel bir forum haline getirir. Diplomatik kimliğinin yanında Cenevre, bir "bilim" şehridir.