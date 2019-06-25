Duruşmada birbirlerini suçladılar

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'un Yeşilyurt Mahallesi'nde trafik kazasında hayatını kaybeden bir kadının cenaze törenine katılan Hamiye İ., ölen kadının yüzüne bakmak istedi. Ölenin kız kardeşi Gülay Y. ve kuzeni İlknur Ö. buna izin vermedi. Üç kadın arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada sol eli kırılan Hamiye İ. jandarma karakoluna giderek, kendisine önce hakaret ettiğini daha sonra dövdüğünü ileri sürdüğü iki kadından şikayetçi oldu.

"BANA HAKARET ETTİLER, SALDIRDILAR"



Cenaze töreninde kendisine İlknur Ö. ve Gülay Y.'nin hakaret ederek, saldırdığını ileri süren Himaye İ., elinin kırıldığını hastanede anladığını söyledi. Cenaze töreninde kendisine hakaret edenleri "Burası yeri değil" şeklinde uyardığını belirten Hamiye Ö., "Ben kendilerine kötü bir söz söylemedim. Elimi kırdılar. Şikayetçiyim" dedi.

SAVCI İKİ KADINA HAPİS TALEP ETTİ

Şikayet üzerine Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan iki kadının ifadesine başvuruldu. Hamiye İ.'nin kendilerine saldırdığını belirten Gülay Y. ve İlknur Ö. "Cenazenin yüzüne bakılmasına izin vermediğimiz için Hamiye bize saldırdı. Cenazenin bütünlüğü olmadığını söyledik ama anlamadı" dediler. Savcı iki kadın hakkında 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 3 aydan 11 yıla kadar hapsi istedi. Duruşmaya çıkan kadınlar birbirini suçladı.