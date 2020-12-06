Cenaze İşleri filmi oyuncuları kimler? Cenaze İşleri filmi konusu nedir? Merak konusu oldu. 2017 çıkışlı komedi filmi Cenaze İşleri'nin başrolünde Melih Selçuk ile Cemre Melis Çınar yer alıyor.

CENAZE İŞLERİ OYUNCULARI KİMLER?

Melih Selçuk, Ergun Kuyucu, Melis Cemre Çınar

CENAZE İŞLERİ KONUSU NEDİR?

Belediyede cenaze işleri görevlisi olan Orhan, kimsesizler mezarlığının da sorumlusudur. Sevgilisi Serpil’le evlenmek ister; fakat parasızlıktan evlenemez. Orhan’ın arkadaşı Rafet, bir cesedi ortadan kaldırmak ister ve bunun için Orhan'dan para karşılığında cesedin kimsesizler mezarlığına gömülmesini talep eder. Orhan’ın vicdanı rahat etmez; ancak alacağı parayla Serpil’le evlenebileceğini düşünür ve istemeyerek de olsa teklifi kabul eder. Fakat, cesedin gömüleceği sırada, adamın ölmediği fark edilir ve işler karışır.