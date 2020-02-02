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Trabzon’un Yomra ilçesinde babalarını kaybeden iki erkek kardeş, mezar ziyaretinin ardından birlikte oturan anne ve kız kardeşlerinin evine gitti. Evde bir süre sohbet eden kardeşler ve anne arasında ise miras yüzünden tartışma çıktı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine A.A., kız kardeşi H.A.’yı dövdü. H.A. ise ağabeyine kazma ile saldırdı. Bu sırada oğlunun, kızını darp etmesine sinirlenen anne M.A. ise eline geçirdiği odunla oğlu A.A.’ya vurmak istedi. Kavgaya evde bulunan diğer kardeş R.A. ve eşi F.A. müdahale etti. Karı koca, anne ve iki kardeş arasında çıkan kavgayı yatıştırdı.

ANNE VE İKİ ÇOCUĞUNA HAPİS İSTENDİ

Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine taraflar hakkında soruşturma başlatıldı. Anne ve iki çocuğu haklarındaki suçlamaları reddetti.

Soruşturmayı tamamlayan savcı, A.A. hakkında 'kardeşe karşı basit yaralama', anne ve kız kardeş hakkında ise 'silahla basit yaralamaya teşebbüs iddiasıyla dava açtı. Anne ve iki çocuğuna 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis isteyen savcı, hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Anne ve iki çocuğu asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.