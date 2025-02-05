Cemre ne zaman düşüyor? Birinci, ikinci ve üçüncü cemre düşme tarihleri 2025
Şubat ayında cemre düşme tarihleri en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Cemre, Türk kültüründe, özellikle halk arasında, kışın sonlarına doğru havanın ısınmaya başladığı ve baharın yaklaştığı dönemde düşen üç ayrı cemreyi ifade eder. Cemrelerin düşüşü, meteorolojik olaylarla ilişkilendirilen ve halk arasında doğanın uyanışı olarak kabul edilen bir inançtır. Peki cemreler ne zaman ve nereye düşecek? İşte, sırasıyla cemre düşme tarihi
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Cemre düşme tarihleri araştırılıyor. Sıcak havanın ve baharın geldiğini müjdeleyen Cemre, halk inanışına göre ilkbaharın başlangıcı kabul edilerek 7'şer gün arayla önce havaya, daha sonra suya ve toprağa düşer. Peki Cemre ne zaman düşüyor? İşte, birinci, ikinci ve üçüncü cemre düşme tarihleri
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CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?
Birinci Cemre: Hava cemresi, 19-20 Şubat civarında düşer. Bu tarihlerde hava sıcaklığının artmaya başladığı, kışın soğuk havasının yavaşça yerini ılıman havaya bıraktığına inanılır.
İkinci Cemre: Su cemresi, 26-27 Şubat civarında düşer. Bu tarihlerde ise suyun ısındığı, su kaynaklarının ve göletlerin ısındığına inanılır.
Üçüncü Cemre: Toprak cemresi, 5-6 Mart civarında düşer. Bu tarihlerde toprak ısınmaya başlar ve doğadaki bitkiler canlanmaya başlar.
Bu tarihler halk takvimine dayalıdır ve halk arasında geleneksel olarak cemrelerin düşüşü, baharın habercisi olarak kabul edilir.
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CEMRE NEDİR?
"Cemre", Türk kültüründe ve bazı Orta Doğu kültürlerinde baharın gelişini müjdeleyen bir meteorolojik ve kültürel olayı ifade eder. Geleneksel inanışa göre, baharın başlangıcında üç "cemre" düşer. Bu cemreler sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşerek, doğanın uyanışını ve ısınmasını simgeler.
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