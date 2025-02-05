Cemre ne zaman düşüyor? Birinci, ikinci ve üçüncü cemre düşme tarihleri 2025

CEMRE NEDİR?

"Cemre", Türk kültüründe ve bazı Orta Doğu kültürlerinde baharın gelişini müjdeleyen bir meteorolojik ve kültürel olayı ifade eder. Geleneksel inanışa göre, baharın başlangıcında üç "cemre" düşer. Bu cemreler sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşerek, doğanın uyanışını ve ısınmasını simgeler.