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Cemre Kemer: Kimse bunu şova dönüştüremez!

Cemre Kemer'den 'Gülçin Ergül' sorularına yanıt: Kimse bunu şova dönüştüremez!

Dağılan 'Hepsi' grubunun üyelerinden Gülçin Ergül, geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti. Olay sonrası grubun diğer üyeleri Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı sosyal medya üzerinden başsağlığı dilemedikleri için vefasızlıkla suçlanmıştı. Konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Kemer, "Ben ne yapsaydım yani onunla özelden iletişime geçmeyip, takip edenlerin merakı gitsin diye oradan mı paylaşsaydım? Bu çok ayıp bir durum, kimse bunu malzeme haline getirip şova dönüştüremez!" dedi

11.01.2022 - 10:12 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz yıl temmuz ayında kızı Karla'yı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşayan Cemre Kemer, önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.

  • Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kemer, "Bebek bakıyorum, müsait olup dışarı çıktığıma inanamıyorum hala iki saate yaklaşmış dışarda olmam. Kameraya bakıyorum 'Vay be!' diyorum çocuk evde biz burada... Zor oluyormuş gerçekten." ifadelerini kullandı.

  • "ÖZEL İSTEKLERİM OLMADI"

    Cemre Kemer, son dönemde dadı sorunu yaşayan ünlülerin olduğu hatırlatılması üzerine "İyi bir insan olsun, güleryüzlü olsun, daha önce çocuk bakma deneyimine sahip olsun, falan... Bunlara baktım, öyle özel isteklerim olmadı." dedi.

  • "KİMSE BUNU MALZEME HALİNE GETİREMEZ!"

    İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu 'Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, 12 Aralık'ta İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarpmıştı. Kazada Ergül'ün sevgilisi Lafçı, hayatını kaybetmişti.

    Grubun eski üyeleri Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı sosyal medya hesaplarından Ergül için 'başsağlığı' paylaşımı yapmadığı için eleştirilmişti.

  • Kemer, gazetecilerin "Sosyal medyada neden paylaşım yapılmadı bununla ilgili?" diye gelen yorumları hatırlatması üzerine şu ifadeleri kullandı:

    Bu konu hakkında açıklama yapmayı bile ayıp buluyorum açıkçası. Siz bir yakınınızın böyle korkunç bir olay yaşadığı zaman sosyal medyadan taziyede bulunur musunuz? Bence bu ayıp bir şey, bunu şova çevirmek. Ben ne yapsaydım yani onunla özelden iletişime geçmeyip, takip edenlerin merakı gitsin diye oradan mı paylaşsaydım? Bu çok ayıp bir durum, kimse bunu malzeme haline getirip şova dönüştüremez!

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