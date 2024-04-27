Cemre Kemer, ikinci kez anne oldu
2020'de Emre Medina ile evlenen ve Karla adında bir kızı bulunan Cemre Kemer, ikinci kez anne oldu
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'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, 2020'nin Aralık ayında uzun süre aşk yaşadığı Emre Medina ile evlenmiş ve bu biriktelikten kızları Karla'yı 2021'de dünyaya getirmişti.
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Ünlü şarkıcı, yaklaşık 9 ay önce kızıyla birlikte paylaştığı fotoğrafına; "Hamileler toplansın, yeniden başlıyoruz" notunu düşerek yeniden hamile olduğunu açıklamıştı.
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Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından 22 Nisan'da Kerem adında bir erkek çocuklarının olduğunu duyurdu.
Fotoğraflar: Instagram
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