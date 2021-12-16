"BEYNİNİZ NEREDE SİZİN!"

Ancak daha sonra konuyla ilgili bir paylaşımda daha bulunan Kemer, şu ifadeleri kullandı:

Bıktım ya bu klavye delikanlılığından! Yüz yüze aynısını yapabilseler vallah bir yere kadar tamam da... Bunun gibilere toplu cevap olsun; siz bir yakınınızın başına korkunç, ağır bir iş gelince Instagram'dan mı taziyelerinizi iletiyorsunuz, emoji mi atıyorsunuz, GIF mi yolluyorsunuz? Beyniniz nerede sizin!