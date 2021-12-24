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Cemre Kemer'den 'Gülçin Ergül' açıklaması

Cemre Kemer'den 'Gülçin Ergül' sorularına yanıt: Instagram'dan mı başsağlığı dileseydik?

Dağılan 'Hepsi' grubunun üyelerinden Gülçin Ergül, geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmişti. Olay sonrası grubun diğer üyeleri Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı sosyal medya üzerinden başsağlığı dilemedikleri için vefasızlıkla suçlanmıştı. Konuyla ilgili konuşan Kemer, "Siz bir yakınınızı kaybettiğinizde Instagram'dan mı başsağlığı dilersiniz? Böyle yapsak bu sefer 'Böyle bir şeyin sosyal medyadan taziyesi mi olur?' denir" ifadelerini kullandı

24.12.2021 - 10:06 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu 'Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, 12 Aralık'ta İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarpmıştı. Kazada Ergül'ün sevgilisi Lafçı, hayatını kaybetmişti.

    Grubun eski üyeleri Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı sosyal medya hesaplarından Ergül için 'başsağlığı' paylaşımı yapmadığı için eleştirilmişti.

  • ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kemer, önceki gün Etiler'deydi. Cemre Kemer, gelen tepkilerle ilgili konuştu. 

    Kemer, "Bu tür şeylerin reaksiyonları çok farklı oluyor. Siz bir yakınınızı kaybettiğinizde Instagram'dan mı başsağlığı dilersiniz? Böyle yapsak bu sefer 'Böyle bir şeyin sosyal medyadan taziyesi mi olur?' denir. Alıştım artık bu durumlara..." ifadelerini kullandı.

  • "FİZİKSEL OLAN KISMI DEĞİL, KALP ÖNEMLİ"

    Ayrıca Gülçin Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kemer, "Ufak tefek kırık çıkığı vardı. Fiziksel olan kısmı önemli değil. Önemli olan şu an kalp. Herhangi bir şeye ihtiyacı olduğunda yanında olduğumuzu belirttik." dedi.

  • "GÜLÇİN NE İSTİYORSA YAPARIZ"

    Cemre Kemer, gazetecilerin, "Grup üyeleriyle bir araya gelip moral ziyaretine gitmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Böyle şeyler için biraz erken. O da bu modda değil. Gitmeyi düşünürüz ne istiyorsa yaparız. Böyle bir şeyin başka konularla ilintisi, bağlantısı olamaz." yanıtını verdi.

  • PAYLAŞIMLARI TEPKİ TOPLAMIŞTI

    Öte yandan Gülçin Ergül'ün kötü haberle yıkılmasının ardından Kemer, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlar nedeniyle tepki çekmişti.

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