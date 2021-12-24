"BEYNİNİZ NEREDE SİZİN!"

Gelen eleştirilerin ardından sessizliğini bozan Cemre Kemer, "Bazı konular hassastır, sosyal medyada değil, gerçek hayatta paylaşmak gerekir." demişti. Daha sonra konuyla ilgili bir paylaşımda daha bulunan Kemer, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bıktım ya bu klavye delikanlılığından! Yüz yüze aynısını yapabilseler vallah bir yere kadar tamam da... Bunun gibilere toplu cevap olsun; siz bir yakınınızın başına korkunç, ağır bir iş gelince Instagram'dan mı taziyelerinizi iletiyorsunuz, emoji mi atıyorsunuz, GIF mi yolluyorsunuz? Beyniniz nerede sizin!