Cemre Ebüzziya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazin severler tarafından merak konusu oldu. Kız Kardeşler filmi ve Bartu Ben dizisi ile adını duyuran Cemre Ebüzziya Uraz Kaygılaroğlu ile görüntülendi.

CEMRE EBÜZZİYA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cemre Ebüzziya, 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Anne ve babası kendisi doğmadan boşanan Cemre Ebüzziya, Nilgül Utku’nun kızı, Menderes Utku ve Alev Ebüzziya’nın yeğeni, Ümit Utku’nun torunu.

Konservatuvar eğitimini ABD’de aldı. Ekran macerası Muhteşem Yüzyıl’daki Helena karakteriyle başladı. ‘Ben Onu Çok Sevdim’ ve ‘Galip Derviş’ dizilerinde kısa süreyle oynadı. İlk uzun metrajlı filmi ‘Bulantı’ ardından ‘Kasap Havası’nda da rol aldı.