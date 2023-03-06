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CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2023 | 3.Cemre ne zaman düşecek? Son cemre toprağa düştü mü?

Üçüncü cemre düşme tarihi 2023: Son cemre toprağa ne zaman düşecek?

Baharın habercisi olan cemre sırasıyla havaya, duya ve toprağa düşüyor. İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre ise 27 Şubat'ta suya düştü. Üçüncü ve son cemre ise Mart ayının başında toprağa düşecek. İşte, 3.cemre düşme tarihi...

Giriş: 06.03.2023 - 14:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cemre düşme tarihleri, soğuk havalar yerini yavaş yavaş sıcak havalara bırakırken araştırılmaya başlandı. Şubat ayında başlayan ve birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşen cemre tarihleri belirlendi. Arapça kökenli bir kelime olan “cemre" kelime anlamı kor yani ateş anlamına gelmektedir. İlkbaharın habercisi olan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta, ikincisi ise 27 Şubat'ta düştü. İşte, Üçüncü cemre tarihine ilişkin merak edilenler...

  • CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

    Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

  • CEMRE DÜŞTÜ MÜ, NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞECEK?

    Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor.

  • CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2023

    İlk cemre havaya düşecek. Havaya düşecek olan ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde düşecek.

  • İkinci cemre suya düşecek. Suya düşecek olan ikinci cemre 26-27 Şubat tarihinde düşecek.

  • Üçüncü cemre toprağa düşecek. Toprağa düşecek olan üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihinde düşecek.

  • CEMRE DÜŞMESİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ

    Türklerin cemreyi Arap halk takviminden ne zaman aldığına dair bir kayıt bulunmadığını ancak Kafkasya ve Anadolu coğrafyasına geldikten sonra buna kültürlerinde yer verdiğini anlatan Prof. Dr. Ekici, özellikle hayvancılıkla ilgilenen toplumlar için hava olaylarının çok önemli olduğunu vurguladı. Ekici, "Göçebe, kışa hazırlık olarak hayvanlar için sonbahardan biriktirdiği ot yığınları bitmeye yakınsa ciddi bir riskle karşı karşıya demektir. Bu nedenle halk takvimi oluşturmada, gözlemlemede eski Türklerin diğer toplumlara göre çok daha fazla bilgi birikimine sahip olduğunu düşünüyorum." dedi.

  • Türklerin cemreyi bin yıldır takip ettiğini vurgulayan Ekici, cemrenin bahar bayramına hazırlanmak için de bir işaret olarak görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Ekici, şu değerlendirmeyi yaptı:
    "Türkler bunu çok sevmiş. Yazılı bir kültür oluşturmamamıza rağmen cemreyi gözlemek var halk arasında. 'Birinci cemre düştü, ikincisini bekliyoruz', 'İkinci cemre düştü üçüncüsünü bekliyoruz' ve 'Üçüncü cemre sonunda bayram yapacağız' gibi ifadeler halk arasında kullanılıyor. Azerbaycan'da nevruz öncesinde 'ahır çarşamba' kutlamaları var. Bununla cemre arasında bir örtüşme var. Bu da gösteriyor ki nevruzla cemre arasında bir ilişki kurulmuş. 21 Mart'taki nevruza ilk hazırlıklar cemrelerde yapılıyor."

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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