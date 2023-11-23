Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cemre Baysel ile İlhan Şen, 'Aşk Filmi'nde buluştular

        Cemre Baysel ile İlhan Şen, 'Aşk Filmi'nde buluştular

        'Aşk Filmi', Cemre Baysel ile İlhan Şen'i ilk sinema filmlerinde bir araya getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 10:19 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Aşk Filmi'nde buluştular
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cemre Baysel ile İlhan Şen’i beyazperdede buluşturan 'Aşk Filmi’nin afişi ve fragmanı yayınlandı. Senaryosu ve yönetmenliği Deniz Denizciler’e ait olan filmin sosyal medya hesaplarından yayınlanan afiş ve fragmanı kısa sürede bir hayli beğeni kazandı.

        İlk sinema filmlerinde birlikte oynayan Cemre Baysel ile İlhan Şen'in hayranları, paylaşımları yorum yağmuruna tuttu. Tasarımı Berkcan Okar’a ait olan afişle yönetmen Deniz Denizciler’in en iddialı projelerinden biri olmaya aday 'Aşk Filmi’nin fragmanı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

        Gösterime 1 Aralık’ta girecek olan 'Aşk Filmi'nde kullanılan Kayahan, Sezen Aksu, Nilüfer, Müslüm Gürses, Tan, Sena Şener, Cem Adrian ve İkiye On Kala’nın aşk şarkıları izleyenlere duygusal anlar yaşatmayı amaçladı.

        'Aşk Filmi', beyazperdeye popüler bir top model olan 'Yaz’ın, film yönetmeni 'Uzay' ile tanışmasını ve ikilinin hayatları boyunca unutamayacakları bir aşk acısı yaşamalarına neden olan süreci yansıtacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #aşk filmi
        #Cemre Baysel
        #İlhan Şen
        #Deniz Denizciler

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz
        MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Faizler nereye kadar yükselir?
        Serada yetiştirmiş! Turşu bidonunda satmış! "Pes" dedirten olay!
        Serada yetiştirmiş! Turşu bidonunda satmış! "Pes" dedirten olay!
        Ndombele'ye son şans!
        Ndombele'ye son şans!
        Tarih soykırımla yargılar, size ne oluyor
        Tarih soykırımla yargılar, size ne oluyor
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Büyük tepki çekmişti! Öğretmene ceza verildi!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü!
        Ankara'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Banu Parlak gözaltına alındı
        Banu Parlak gözaltına alındı
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        ABD-Kanada sınırındaki patlamanın detayları
        ABD-Kanada sınırındaki patlamanın detayları
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Fazla yatırılan prim nasıl alınır?
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Merkez tempoyu düşürecek mi?
        Merkez tempoyu düşürecek mi?
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Öğretmen ve sanatçıya vergi kolaylığı
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Habertürk Anasayfa