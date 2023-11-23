Cemre Baysel ile İlhan Şen, 'Aşk Filmi'nde buluştular

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Cemre Baysel ile İlhan Şen’i beyazperdede buluşturan 'Aşk Filmi’nin afişi ve fragmanı yayınlandı. Senaryosu ve yönetmenliği Deniz Denizciler’e ait olan filmin sosyal medya hesaplarından yayınlanan afiş ve fragmanı kısa sürede bir hayli beğeni kazandı.

İlk sinema filmlerinde birlikte oynayan Cemre Baysel ile İlhan Şen'in hayranları, paylaşımları yorum yağmuruna tuttu. Tasarımı Berkcan Okar’a ait olan afişle yönetmen Deniz Denizciler’in en iddialı projelerinden biri olmaya aday 'Aşk Filmi’nin fragmanı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Gösterime 1 Aralık’ta girecek olan 'Aşk Filmi'nde kullanılan Kayahan, Sezen Aksu, Nilüfer, Müslüm Gürses, Tan, Sena Şener, Cem Adrian ve İkiye On Kala’nın aşk şarkıları izleyenlere duygusal anlar yaşatmayı amaçladı.

'Aşk Filmi', beyazperdeye popüler bir top model olan 'Yaz’ın, film yönetmeni 'Uzay' ile tanışmasını ve ikilinin hayatları boyunca unutamayacakları bir aşk acısı yaşamalarına neden olan süreci yansıtacak.