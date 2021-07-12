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Cemile Canyurt ile Mertkan Kaya düğün yaptı - Magazin haberleri

Cemile Canyurt ile Mertkan Kaya düğün yaptı

Oyuncu Cemile Canyurt, uzun zamandır aşk yaşadığı Mertkan Kaya ile geçtiğimiz sene dünyaevine girmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle mutlu günlerinde yakınlarıyla buluşamayan çift, önceki akşam düğün yaptı

12.07.2021 - 13:41 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' kadrosunda yer alan Cemile Canyurt, geçtiğimiz sene sevgilisi Mertkan Kaya ile nikah masasına oturmuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirli davranan çift, sade bir törenle mutluluğa 'Evet' demişti.

  • KARANTİNA SONRASI DÜĞÜN

    Nikahta yakınları ile bir arada olamayan ikili, dün Bolu'da düğün yaptı. Çifti ailesi ve arkadaşları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibinin de katıldığı törenden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

  • Onlar hayatlarının aşklarını bulup nikah masasına oturdu. Kimi meslektaşıyla, kimi de çocukluk aşkıyla evlendi ve hayatlarının en anlamlı birlikteliğine 'evet' dediler. İşte o çiftlerin en özel günlerinden fotoğraflar...

  • TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU

    Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez, 14 gün önce meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile Kemerburgaz'da düzenlenen törenle evlendi.

  • ZEYNEP BASTIK - TOLGA AKIŞ

    Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır aşk yaşadığı Tolga Akış ile geçtiğimiz hafta evlendi. Çeşme'de nikah masasına oturan çiftin düğününe ünlü isimler katıldı.

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