KARANTİNA SONRASI DÜĞÜN

Nikahta yakınları ile bir arada olamayan ikili, dün Bolu'da düğün yaptı. Çifti ailesi ve arkadaşları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibinin de katıldığı törenden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.