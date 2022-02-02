Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Cemal Hünal, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Mağazaları dolaşan Hünal, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

45 yaşındaki şarkıcı, "Bu aralar dinleniyorum, birkaç tane sinema filmi var." dedi.