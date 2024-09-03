Üç günlük talep toplama sürecinin sonuna gelen Cem Zeytin, bugün saat 17.00 itibarıyla süreci sonlandırıyor. Yatırımcısına 100 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma 1.5 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve yüzde 24,88 halka arz açıklığına sahip. İşte, Cem Zeytin halka arz detayları ile olası lot miktarı dağıtımı...