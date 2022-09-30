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Cem Yılmaz: Üzerimde aşk yok - Magazin haberleri

Cem Yılmaz: Üzerimde aşk yok

Önceki akşam bir davete katılan Cem Yılmaz, gazetecilerin eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilgili sorularına "O konular hakkında konuşmak istemiyorum" dedi. Yılmaz, "Aşk hayatınızda kimse var mı?" sorusuna ise "Bakayım... Üzerimde şu an aşk yok" şeklinde esprili bir cevap verdi

30.09.2022 - 08:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Cem Yılmaz, önceki akşam katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Bir hayli keyifli olduğu görülen Yılmaz, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

  • "KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

    2020'de aşk yaşadığı eski sevgilisi Serenay Sarıkaya hakkındaki soruları yanıtsız bırakan Cem Yılmaz, "O konular hakkında konuşmak istemiyorum. İş konuşalım. 20 gün sonra yeni bir filme başlıyoruz" dedi.

  • "ÜZERİMDE AŞK YOK!"

    Cem Yılmaz, "Aşk hayatınızda kimse var mı?" sorusuna ise esprili bir yanıt verdi. Ünlü komedyen, "Bakayım... Üzerimde şu an aşk yok" diyerek kahkaha attı.

  • BİRLİKTELİK UZUN SÜRMEMİŞTİ

    Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, 2020'de birlikte Atina'da görüntülenmişti. Fotoğraflarla belgelenen sürpriz aşk yılın en çok konuşulan birlikteliği olmuştu.

    Ancak çiftin aşkı uzun sürmemişti. Karantina sürecini de birlikte geçiren Yılmaz ve Sarıkaya, ayrılık kararı almıştı.

  • "EVET, AYRILDIK"

    Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkının bitişi, ünlü komedyenin, "Ayrıldınız mı?" sorusuna verdiği, "Evet" cevabıyla ortaya çıkmıştı.

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