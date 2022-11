Ankara'da yaşadığı dönemde 1998'de Miss Palmolive seçildi. Daha sonra aynı yıl 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.



1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında müzik kanallarında sunuculuk yaptı.



Akman, 2003 yılından beri pek çok dizi ve filmde rol aldı.