Cem Yılmaz: Sana Fedon'u veririm

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51 yaşındaki Cem Yılmaz, esprili paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyip bu sefer Fedon'a yöneldi.

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden kendisinin bir fotoğrafını paylaşıp; "5 yıl ver bana, sana Fedon'u veririm" ifadelerini kullandı.

Fedon, Cem Yılmaz'ın yaşlanmamasına dikkat çekerek; "Ben genç olmak nedir bilirim ama sen yaşlı olmak nedir bilmezsin kardeşim" şeklinde karşılık verdi. İkilinin bu diyaloğu sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Fotoğraflar: Instagram, AA