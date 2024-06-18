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        Haberler Magazin Cem Yılmaz: Sana Fedon'u veririm - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz: Sana Fedon'u veririm

        Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından Fedon ile ilgili; "Sana Fedon'u veririm" sözleriyle bir paylaşımda bulundu. Fedon'dan cevap gecikmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 18.06.2024 - 11:03
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        "Sana Fedon'u veririm"
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        51 yaşındaki Cem Yılmaz, esprili paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyip bu sefer Fedon'a yöneldi.

        Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden kendisinin bir fotoğrafını paylaşıp; "5 yıl ver bana, sana Fedon'u veririm" ifadelerini kullandı.

        Fedon, Cem Yılmaz'ın yaşlanmamasına dikkat çekerek; "Ben genç olmak nedir bilirim ama sen yaşlı olmak nedir bilmezsin kardeşim" şeklinde karşılık verdi. İkilinin bu diyaloğu sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

        Fotoğraflar: Instagram, AA

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        #fedon

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