Cem Yılmaz: Sana Fedon'u veririm
Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından Fedon ile ilgili; "Sana Fedon'u veririm" sözleriyle bir paylaşımda bulundu. Fedon'dan cevap gecikmedi
51 yaşındaki Cem Yılmaz, esprili paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyip bu sefer Fedon'a yöneldi.
Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden kendisinin bir fotoğrafını paylaşıp; "5 yıl ver bana, sana Fedon'u veririm" ifadelerini kullandı.
Fedon, Cem Yılmaz'ın yaşlanmamasına dikkat çekerek; "Ben genç olmak nedir bilirim ama sen yaşlı olmak nedir bilmezsin kardeşim" şeklinde karşılık verdi. İkilinin bu diyaloğu sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Fotoğraflar: Instagram, AA