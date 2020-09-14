"ONLAR BAZI ÜNLÜLER, BİZ NORMAL İNSANLARIZ"

Oğlu Kemal için okul malzemeleri aldığını belirten komedyen, "Bazı ünlüler çocuklarına özel öğretmen tuttuğunu açıkladı. Sizin böyle bir girişiminiz olacak mı?" şeklindeki soruya, "Türkiye'de çocuklar nasıl eğitim alıyorsa öyle olacak. Onlar bazı ünlüler. Biz normal insanlarız" yanıtını verdi.