Cem Yılmaz, kardeşinin doğum gününü kutladı
Komedyen Cem Yılmaz, Tolga Çevik ile evli kız kardeşi Özge Çevik'in doğum gününü kutladı
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Cem Yılmaz, kendisi gibi komedyen Tolga Çevik ile 20 yıldır evli olan kız kardeşi, Özge Çevik'in doğum günün sosyal medya hesabından aile boyu birlikte oldukları bir fotoğrafla kutladı.
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Ünlü komedyen, yaptığı bu paylaşımın altına; "Kardeşim Özge'nin doğum gününü kutlarım. Pırlanta evlatları ve eşi ile nice mutlu yıllar olsun" notunu düştü.
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Tolga Çevik ise; 2004'te düğünlerinden bir kareyi paylaşıp; "İyi ki Özgişim. Sen ailemizin Her şeyisin" ifadelerini kullandı.
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43 yaşına giren Özge Çevik, eşi, çocukları ve abisiyle olduğu bir fotoğrafı, "42'nci yaşımı bitirdim, pastamı kendim yaptım. Bence çok şanslılar. Bence yani" diyerek sosyal medyasından paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram