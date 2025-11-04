Habertürk
        Cem Yılmaz: Kardeşim gösteriye geldi - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz: Kardeşim gösteriye geldi

        Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' gösterisini; kardeşi Özge Çevik ile yeğenleri de seyretti. Ünlü komedyen, kuliste çekilen aile pozunu takipçileriyle paylaştı

        Giriş: 04.11.2025 - 10:51 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:53
        Kardeşi bilet aldı
        Cem Yılmaz, 'CMXXIV' adlı gösterisini bu kez Kadıköy'de sahneledi. Gösteriyi seyretmeye; kız kardeşi Özge Çevik ile yeğenleri Tuna Çevik ve Tan Çevik de gitti.

        Gösterinin ardından kardeşi ve yeğenleriyle kuliste bir araya gelen Cem Yılmaz, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kardeşim gösteriye geldi (biletli)" notunu düştü.

        #cem yılmaz
        #özge çevik

