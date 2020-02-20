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Cem Yılmaz'ın annesi Sebahat Yılmaz, 70. yaşını kutladı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, babası Arif Yılmaz ve oğlu Kemal ile annesinin 70. yaş gününü kutladı

20.02.2020 - 19:04 | Güncelleme:
Cem Yılmaz
HABERTURK.COM

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemde olan Cem Yılmaz, doğum gününde annesi Sebahat Yılmaz'ı yalnız bırakmadı. Yılmaz, babası Arif Yılmaz ve oğlu Kemal'in de yer aldığı bu fotoğrafı, 'Canım annem 70. yaşına girdi. Nice yıllarımız olsun hep beraber' notuyla paylaştı.

Bir de video yayınlayan ünlü komedyen, görüntüleri, 'Kamera arkası! Çikolatalı istemiş ama peder böyle halletmiş :) El Classico Arif' mesajıyla yayınladı.

 

 

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