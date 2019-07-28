Sezona yeni stand-up gösterinin yanı sıra yeni sinema filmi ile giriş yapacak olan Cem Yılmaz, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Aracını vale noktasına bırakır bırakmaz soluğu bir teknoloji mağazasında alan ünlü komedyen, burada uzun süre telefonlar ve aksesuarlar hakkında çalışanlardan bilgi aldı. Buradaki alışverişini tamamlayan usta komedyen, daha sonra bir restoranda yakın dostları ile bir araya geldi.