İHA'nın haberine göre; Cem Yılmaz, kendi sosyal medya hesabından yaşlanmış halini paylaştı. Sevgilisinin paylaşımını gören Defne Samyeli, kahkahalara boğuldu.

Durup durup fotoğrafa bakan Samyeli, bir yandan yemek yerken bir yandan da fotoğrafı defalarca inceledi. Bir restoranda görüntülenen çift, fotoğraf hakkında konuşup konuşup güldü. Defne Samyeli’nin yaşlı fotoğrafı bu kez Cem Yılmaz’ı kahkahaya boğdu.

Defne Samyeli'nin başına taktığı eşarp tarzı bandana ise dikkatlerden kaçmadı.