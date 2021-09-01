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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Komedyen Cem Yılmaz, önceki gün yakın dostu Zafer Algöz ve ailesi ile buluştu.

Çekimlerini geçtiğimiz günlerde bitirdiği 'Erşan Kuneri' dizisinin ardından yemeğe çıkan Yılmaz, geç saatlerde restorandan çıkış yaptı. Geçtiğimiz günlerde kestiği bıyıklarıyla gündem olan komedyen, bu defa maskesini çıkarmayarak, görüntü vermek istemedi.

Araçlarına binen Yılmaz ve Algöz ailesi, sorulara yanıt vermeden evlerinin yolunu tuttu.

"KALİTELİ BİR İŞ"

Zafer Algöz, geçtiğimiz ay iddiasını, "Bugün repo günümüz. Heyecanlı değiliz, sakiniz. Üç aydır çalışıyoruz. 2022 mart ya da nisan gibi gösterime girer. Hepsi sinema filmi gibi, kaliteli ve birbirinden farklı işler. Çok masraflı, özen gösterilmiş bir iş. Sekiz karakter oynuyoruz, hepimiz, adam başı. Hep aynı adamlar yok, çok farklı oyuncular var bu kez. Her birini sinema filmi özelinde çekiyoruz. Aceleye getirilmeden, ince düşünülmüş, pahalı bir prodüksiyon. Hiç ucuz değil. İddialı olacak ama Türkiye'de kimsenin kolay kolay yapmaya cesaret edemediği kaliteli bir iş." diyerek, dile getirmişti.

8 BÖLÜMDEN OLUŞACAK

'G.O.R.A.' ile 'Arif V 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.