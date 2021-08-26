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Nilperi Şahinkaya'dan 'Erşan Kuneri' açıklaması: Güle oynaya çekiyoruz - Magazin haberleri

Nilperi Şahinkaya'dan 'Erşan Kuneri' açıklaması

Cem Yılmaz'ın yeni projesi 'Erşan Kuneri' ile ekranlara dönmeye hazırlanan Nilperi Şahinkaya, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, "Çekimlerimiz güle oynaya geçiyor, çok keyif alıyorum. Biter bitmez güzel bir tatile çıkacağım. Yeni bir dizi projesi şu an görünürde yok." ifadelerini kullandı

26.08.2021 - 08:16 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte Etiler'de alışveriş turundaydı. Sevgilisiyle baş başa mağazaları gezen Şahinkaya, kadrosuna dahil olduğu 'Erşan Kuneri' dizisi hakkında konuştu.

  • "GÜLE OYNAYA ÇEKİYORUZ"

    Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, "Çekimleri tamamlamak üzereyiz. Çekimlerimiz güle oynaya geçiyor, çok keyif alıyorum. Çekimler biter bitmez güzel bir tatile çıkacağım. Yeni bir dizi projesi şu an görünürde yok." açıklamasını yaptı. 

  • "ERŞAN KUNERİ' KARAKTERİNİ BİLMİYORDUM"

    Nilperi Şahinkaya, daha önce, "Erşan Kuneri' karakterini daha önce bilmiyordum, dikkat etmemiştim. Teklif sonrası öğrendim. Şu an için her şey güzel gidiyor. Çekimler eylül gibi bitebilir." demişti.

  • "ORTAMIN FARKLI OLDUĞUNU HİSSEDİYORSUN"

    Öte yandan Şahinkaya, geçtiğimiz ay katıldığı programda hakkında bilinmeyenlerini anlatmıştı. Babası büyükelçi olan Nilperi Şahinkaya, babasının mesleği gereği çocukluk yıllarının dört yılda bir ülke değiştirerek geçtiğini ve Türkiye’ye temelli dönüşünün liseye başladığı zaman gerçekleştiğini anlatmıştı.

    Ünlü oyuncu, bürokrasi içerisinde geçen çocukluk yıllarına dair hatırladıklarını, "Aslında farklı ve alışılmadık bir şey olduğunu hissediyordum çocukken de. Büyük davetlerden sofralara konulan ve dışarıdan içeri doğru kullanılması gereken çatal bıçaklara kadar ortamın farklı olduğunu hissediyorsun bir şekilde.” sözleriyle ifade etmişti.

  • "ADAPTASYON SORUNU YAŞAMADIM"

    Şahinkaya, çocukluk yıllarındaki sürekli yer değiştirme halinin Türkiye’ye temelli dönüşünde bir sıkıntı yaratıp, yaratmadığı konusunda konuştu.

    Oyuncu, "Türkiye’ye dönmeye en hazır olduğum zamanda geldiğimi hissediyorum. Hiçbir adaptasyon sorunu yaşamadım, yalnızca dört yılda bir ev değiştiriyorum hala. Dördüncü yıla doğru ev üstüme üstüme gelmeye başlıyor. Belki de o çocukluk yıllarından kalan alışkanlık sebebiyledir." demişti. 

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