31 Mart’ta gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararı alınmasının ardından bugün İstanbullular sandık başına gitti. Çok sayıda ünlü isim de oylarını kullanmak için okulların yolunu tuttu. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyunu Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Cem Yılmaz'ın sandık görevlileriyle sohbet ederken oyunu kullandıktan sonra zarfıyla beraber kapıya yönelerek “Hadi eyvallah” demesi görevlileri kahkahaya boğdu.

"VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YERİNE GETİRMEM ÇOK NORMAL DEĞİL Mİ"

Oyunu kullanan ünlü komedyen Cem Yılmaz, basın mensuplarının sorularına “Vatandaşlık görevimi yerine getirmem çok normal değil mi” diyerek yanıt verdi.