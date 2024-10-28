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        Haberler Magazin Cem Yılmaz, Ezhel ile buluştu

        Cem Yılmaz, Ezhel ile buluştu

        Cem Yılmaz, yeni gösterisi için gittiği Berlin'de, Ezhel ismiyle tanınan rap şarkıcısı Ömer Sercan İpekçioğlu ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 13:16 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:17
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        'Kardeşim'
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        Stand-up gösterisinin Avrupa turnesinde olan Cem Yılmaz, Almanya'ya gitti. Ünlü komedyen, Berlin'de rapçi Ezhel ile de bir araya geldi.

        "KARDEŞİM"

        Ezhel ile objektif karşısına geçen Cem Yılmaz, fotoğraflarını Instagram hesabından "Kardeşim" notuyla paylaştı.

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        #cem yılmaz
        #ezhel

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