Cem Yılmaz, Ezhel ile buluştu
Cem Yılmaz, yeni gösterisi için gittiği Berlin'de, Ezhel ismiyle tanınan rap şarkıcısı Ömer Sercan İpekçioğlu ile bir araya geldi
Giriş: 28.10.2024 - 13:16 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:17
Stand-up gösterisinin Avrupa turnesinde olan Cem Yılmaz, Almanya'ya gitti. Ünlü komedyen, Berlin'de rapçi Ezhel ile de bir araya geldi.
"KARDEŞİM"
Ezhel ile objektif karşısına geçen Cem Yılmaz, fotoğraflarını Instagram hesabından "Kardeşim" notuyla paylaştı.
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