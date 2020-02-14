14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisi hakkında çıkan haberleri yaptığı esprili bir paylaşımla eleştirdi. Yılmaz, “Bir bu kalmıştı, iyi oldu.” notuyla Birleşmiş Milletler’in logosunun da yer aldığı ‘Bizim için sorun yok yeter ki mutlu olsunlar!’ açıklamasını paylaştı.
— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) February 14, 2020
DEFNE SAMYELİ'NİN AÇIKLAMALARI
Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli, "Açıklama gibi büyük laflar etmeyelim. Benim birkaç söz borcum var. O da siz basına... Ben asılsız haberlerden dolayı çok tramvalar yaşadım. O yüzden ön yargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslar hakkında çıkan haber üzerine bir yazı yazdım ve sosyal medyadan yayınladım. Bugüne geldiğimizde ise yeni ve sürpriz şekilde öğrendiğim gelişmelere baktığımız zaman, bu haberleri işini doğru yapan arkadaşlar yazıp, dökmüşler. Ekim ayında 3. şahıslar hakkında çıkan haber üzerine bir yazı yazdım ve sosyal medyadan yayınladım. Bugüne geldiğimizde ise yeni ve sürpriz şekilde öğrendiğim gelişmelere baktığımız zaman, bu haberleri işini doğru yapan arkadaşlar yazıp, dökmüşler. Ben bilmiyormuşum. Görememişim. Hiç ihtimal vermedim ve hiç konduramadım. Beni lütfen mazur görün. Size haksızlık etmişim. Daha fazlasını söyleyemem. Hiç yakışık olmaz. Bana yakışmaz. Siz neler yaşıyorsanız, ben de onları yaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Defne Samyeli’nin üstü kapalı ihanet iması ve “Konduramadım” açıklamasının ardından Cem Yılmaz, Twitter’da bir video paylaşmıştı. Görüntülerdeki kişi, “Biz düşmanları biliyoruz, sen bizi dostlardan koru!” ifadelerini kullanıyor. Daha sonra ise şarkıcı Bergen'in, "Sen affetsen, ben affetmem" şarkısı çalmaya başlıyor.
SERENAY SARIKAYA, BERGEN'İN HAYATINI CANLANDIRACAK
Öte yandan Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya, çok yakında şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracağı bir filmle beyazperdeye dönecek.
NE OLMUŞTU?
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, geçtiğimiz yılın son günlerinde yollarını ayırmıştı. Yılmaz'ın daha sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı iddia edilmişti.
İkilinin geçtiğimiz haftasonu Yunanistan'ın başkenti Atina'da çekilen fotoğrafları ise aşkı belgelemişti.
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