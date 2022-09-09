Cem Yılmaz'dan o soruya yanıt yok!

"ÖLÜMDEN DÖNMEDİK"

Bir süredir oğlu Kemal ile Bodrum'da tatil yapan ünlü komedyen, ardından şunları söylemişti:

"10 gün önce bir taksici arkadaşla çarpıştık… Arabalar servisten çıktı. Hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı unuttuk… Sağ olsun eş, dost telaş yapmış 'Ölümden döndü' haberi görünce… Ölümden dönen mi var? Elbette ölümden dönmedim. Direkt o yolda ilerliyorum. Teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.